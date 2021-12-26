Hersek Lagünü kuş fotoğrafçılarından yoğun ilgi görüyor

Ülkemizin önemli kuş gözlemcileri ve kuş fotoğrafçıları, içerisinde kırmızı listede yer alan 238 kuş türüne sahip Hersek Lagününe büyük ilgi gösteriyor. Yalova'nın Altınova ilçesinde, Marmara Denizi'nin kıyısında 152 hektarlık yüzeyi ve çevresindeki arazilerle 200 hektar alana sahip olan Hersek Lagününe kuş gözlemci ve fotoğrafçıların ilgisi her geçen gün artıyor.

Kuşların belirli dönemlerde konaklamasından dolayı 'Kuş Oteli' olarak nitelendirilen 'Hersek Lagünü, sadece bölgemizin değil ülkemizin de en önemli sulak alanı olma yolunda ilerliyor.

Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül ise Hersek Lagününün göl, deniz, bataklık, çayır, orman gibi ekosistemlerden oluştuğunu söyledi.

Lagünün, yerleşik kuşların olduğu kadar göçmen kuşların da beslenme barınma ve üreme ihtiyaçlarına cevap verdiğini ifade eden Bülbül, “Düzenli olarak yapılan gözlem çalışmalarıyla kuş çeşitliliği artmakta, alan, yurt içi ve yurt dışı kuş gözlemcilerinin odağı haline gelmektedir. Son çalışmada Hersek Lagününde kuş türü sayısı 238'e çıkmıştır. Bu sayı da Türkiye sınırları içinde gözlenen kuş türünün yarısına yakındır. Kış aylarında, aşırı soğuk havalar ve buzlanmadan etkilenen su kuşlarının, Kuzey Avrupa'dan güney bölgelere inmekte, bunlardan bazıları Hersek Lagününde konaklamaktadır” diye konuştu.