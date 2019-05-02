Hersek lagününde kızıl akbaba sürprizi

Yalova'da Hersek lagünü göçmen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Göç sırasında dikkat çeken en büyük sürpriz, 3 metreye yaklaşan kanat açıklığı ile yırtıcıların en büyüklerinden biri olan kızıl akbabanın Hersek lagününde görülmesi mesi oldu. Göçmen kuşların yolculukları hakkında bilgi veren kuş gözlemcisi Fatih Bülbül, "Afrika'dan ülkemize giren kuşların bir kısmı Asya kıt'asına göç ederken, önemli bir bölümü de Yalova il sınırlarından geçerek Avrupa'ya devam etmektedir. Yırtıcı kuşlar ve leylekler, uzun mesafeleri az enerji harcayarak kat etmek için, gündüzleri yerden yükselen sıcak hava akımlarının (termal) kaldırıcı gücünden faydalanarak ve dönerek yükselirler. Termalin büyüklüğüne göre en yüksek noktaya çıktıktan sonra, bir sonraki termali yakalayana kadar alçalarak süzülürler. Bu sayede rotaları üzerinde ilerlerken daha az enerji harcarlar. Göçmen kuşlar daha önceki yıllarda Marmara Denizi'ni, farklı rotalardan ve İzmit Körfezi'ni dolaşarak geçiyorlardı. Ancak bu yıl görüldü ki kuşlar ekseriyâ sıcak hava akımının devam ettiği denizin en dar yeri olan Osmangazi Köprüsü'nün üzerinden karşıya geçerek, Avrupa'ya olan yolculuğunu sürdürmektedirler. Lagün ve çevresindeki kuşların zarar görmemesi için inşaatı sırasında güzergâhına kavis verdirilen Osmangazi Köprüsü, bu manada kuşların Marmara Denizi'ni geçerken yorulmadan yollarına devam etmelerine de yardımcı olmaktadır. Yaptığımız göç izleme çalışmalarında yüzlerce orman kartalı ve diğer yırtıcılarla birlikte leylekleri de gözlemleyerek kayıt altına aldık. Göç sırasında dikkat çeken, 3 metreye yaklaşan kanat açıklığı ile yırtıcıların en büyüklerinden biri olan kızıl akbabanın kuş gözlem kulesinin üzerinde dakikalarca dönerek adeta bizlere gösteri yapmasıydı" dedi.