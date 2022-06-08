Hersek Lagünü'nde kuş tür sayısı 246'ya çıktı

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Hersek Lagünü'nünde kuş tür sayısı 246'ya yükseldi.

Yerleşik kuşların yanında göçmen kuşlar da üremek için Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Altınova Hersek Lagünü'nü tercih etmeye başladı. Yapılan çalışmalarda yaz aylarında 40'a yakın kuş türünün alanda ürediği tespit edildi. Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, yerleşik kuşların yanında göçmen kuşlar da üremek için Hersek Lagünü'nü tercih etiğini söyledi.

Alanda yapılan son çalışmalar hakkında bilgi veren Bülbül, şunları kaydetti:

“Yapılan çalışmalarda yıllara göre farklılık gösterse de yaz aylarında 40'a yakın kuş türünün alanda ürediği tespit edilmiştir. Sumrugiller familyasından olan karagagalı sumru 'thalasseus sandvicensis' Türkiye'de Gediz Deltası ile sadece Hersek Lagünü'nde üremektedir. On çiftin üzerinde üremesiyle alana (ÖKA) Önemli Kuş Alanı özelliği de katan karagagalı sumrunun yapılan gözlemlerde bu yıl 20 çiftin üzerinde ürediği tespit edilmiştir. Ayrıca sumru, küçük sumru ve akkanatlı sumru önceki yıllara göre bu yıl alanda oldukça fazla sayıda gözlenmiştir. Lagünde bu yıl da kuluçkaya yatan su kuşlarından poyrazkuşu, uzunbacak, yeşilbaş ördek, sutavuğu, bahri, halkalı küçük cılıbıt, dere düdükçünü, gümüş martı alana değer katmaya devam etmektedir. Türkiye'deki kuş türlerinin yarısı Hersek Lagününde su kuşlarının yanında yaz göçmeni kuşların da beslenme konaklama üreme alanı olan Hersek Lagünü'nde her geçen gün kuş türü sayısı artıyor. Türkiye'de yaz aylarında göç döneminde geçit kuşu olarak bilinen Çobanaldatan Caprimulgus Europaeus lagünde gözlenmesiyle alanın kuş türü sayısı 246'ya çıkmıştır. Kurtla anlaşarak yavrularını yememesi karşılığında kendini yaralı kuş gibi göstererek çobanı aldatarak sürüden uzaklaştırma hikayesi ile bilinen Çobanalaldatan, desenli ve koyu renkli giysisi ile çok iyi kamufle olan kuşlardandır."