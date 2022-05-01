Hersek Lagünü'nde kuş türü 241'e çıktı

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı gözlemlenen “orman çıvgını” ile 241'e yükseldi.

Kış göçmeni kuşların yavaş yavaş göç etmeye hazırlandığı bu günlerde "Kuş Oteli" olarak da adlandırılan Hersek Lagünü yaz göçmeni kuşları ağırlamaya hazırlanırken, zaman zaman hava şartlarına bağlı olarak farklı kuşlara da ev sahipliği yapıyor. Yapılan son gözlemde ötleğengiller familyasına ait bir kuş türü olan orman çıvgını gözlenerek kayıtlara alındı. Hersek Lagünü'nün göl, deniz, bataklık, çayır ve orman gibi ekosistemlerden oluştuğunu söyleyen kuş gözlemcisi Fatih Bülbül, “Orman çıvgını (Phylloscopus sibilatrix), ötleğengiller familyasına ait bir kuş türüdür. İri gövdeli ve uzun kanatlı bir çıvgındır. Canlı renklidir. Kaşı ve göğüsü canlı sarı alt tarafı beyazdır. Kısa ama geniş bir kuyruğu vardır. Orman girişi tarafında bir çift olarak gözlemlediğimiz orman çıvgını ile Hersek Lagünü tür sayısı 241'e çıkmıştır. Altınova Belediyesi olarak, bölgemizin en değerli alanlarının başında gelen Hersek Lagünü Kuş Oteli'ne tüm halkımızı bekliyoruz” diye konuştu.

“Nadir türlere ev sahipliği yapıyor”

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral da ulusal ve uluslararası kuş gözlemcilerinin, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin nadir türlere ev sahipliği yapan lagüne ilgisinin arttığını belirtti. Türkiye'nin ilk ve tek doğa eğitim merkezi ve engelliye uyumlu kuş gözlem kulesi ile lagünün ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Oral, “Hersek Lagünü, çok değerli bir sulak alan ekosistemidir. Lagün, başta su kuşları olmak üzere pek çok türün barınma, beslenme ve üreme alanı olarak büyük önem taşıyor” dedi.