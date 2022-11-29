Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 249'a ulaştı

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagününe, gözlemlenen kara ördek ile alandaki kuş türü sayısı 249'a çıktı.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, kara ördek gözlemiyle lagündeki tür sayısının 249'a yükseldiğini söyledi. Kuşlar arasında en çok ilgi çekenlerin flamingolar olduğunu belirten Oral, "Bu gölümüzün artık farkındalık oluşturacak bir göl haline gelmesini istiyoruz" dedi. Hersek Lagününde son gözlemlerle ilgili bilgi veren Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül ise şöyle konuştu:

“Yıllar önce avcı ve diğer tehditlerden tedirgin olan Hersek Lagünü kuşlarının, Altınova Belediyesi'nin hassasiyetle yaptığı koruma ve kollama çalışmaları sayesinde yaşamları güvence altına alınmıştır. Yıllardır düzenli olarak yaptığımız kuş gözlem çalışmaları lagünde kuş çeşitliliği ve popülasyonun artmasına olanak sağlamıştır. 2007 yılına kadar yabancı ve yerli kuş gözlemcilerinin yaptığı gözlemlerde toplam kuş türü sayısı 98 iken bugün bu sayı 249'a ulaşmıştır. Bu kuş çeşitliliği Hersek Lagününü ülkemizdeki alanlar sıralamasında ilk 15'te yer almasını sağlamaktadır. Ayrıca 249 tür ülkemizde görülen toplam kuş türü sayısının yarısına denk gelmektedir."

Marmara Bölgesinde ikinci kayıt

Lagünde kuş gözlemi çalışmasında Türkiye'de nadir görülen kara ördeğin (Melanitta nigra) gözlenerek kayıtlara geçirildiğini ifade eden Bülbül, “Orta boylu, koyu renkli bir deniz ördeği olan kara ördek lagünün deniz tarafında kıyıdan yaklaşık 40-50 metre açıkta iki dişi birey olarak görülmüştür. Karadeniz sahilleri ve Marmara Bölgesi'nde kış göçmeni olan kara ördeğin, global kuş veri tabanı e-bird'e (kuşbank) göre Marmara Denizi'nde ikinci kaydıdır. Bu gelişmeleri yerinde gözlemlemek, başta flamingolar olmak üzere bu güzel canlıları yakından görmeleri için tüm doğaseverleri alanımıza bekliyoruz” diye konuştu.

Engelliye uyumlu ve ücretsiz

Altınova Belediyesi'nin tüm tesislerin vatandaşlara ücretsiz olarak açık olduğunu ifade eden Başkan da Oral, “Alanında ülkemizin en önemli projelerinden olan Doğa Etimi Merkezi ve Engelsiz Kuş gözlem Kulesi ile i Doğa Etimi Merkezi ve Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçemizden başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımız tesislerimizden gönüllerince yararlanabilir. Öte yandan ziyaretçilerimiz Doğa Etimi Merkezi ve Engelsiz Kuş gözlem Kulemizde ‘Doğa ve Hayvanları Koruma Gönülleri Sözleşmesi' imzalatılarak, ücretsiz olarak Türkiye'nin ilk Doğa Pasaportu'na sahip olabilirler” ifadelerini kullandı.