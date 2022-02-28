Hersek Lagünü'nde Poyrazkuşu sevinci

Kuşbank ve Türkiye Üreyen Kuş Atlası verilerine göre Türkiye'deki sulak alanlar arasında ilk sıralarda yer alan Altınova Hersek Lagünü'nde, 13 birey Poyrazkuşu tespit edildi.

Hersek Lagünü'nde yapılan son kuş gözlem çalışmasında çocukların tanımlamasıyla "havuç burun" olarak nitelendirilen 13 birey Poyrazkuşu (Haematopus ostralegus) tespit edilerek kayıtlara geçti.

“Kendine has özellikleri var”

Yapılan son gözlemler hakkında bilgi veren Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, "Poyrazkuşu (Haematopus ostralegus) siyah beyaz renklerde, uzun kırmızı gagalı kendine özgü görünümü olan gürültücü bir kıyı kuşudur. Çocukların tanımlamasıyla 'havuç burun' Poyrazkuşu kıyı kuşları arasında kendine has özellikleri ile dikkat çeker. Poyrazkuşu iç sulak alanlara ve deniz kıyısına göre mevsimsel olarak beslenme alışkanlıkları değişiklik gösterir. Bu nedenle gagaları sivri uçlu yapıdan bir anda daha yassı kalın bir hale dönüşebilir. Türkiye'nin bütün bölgelerinde görülen Poyrazkuşu Hersek Lagünü ile birlikte çok az sulak alanda üremektedir" dedi.

“Hersek Lagünü ilk sırada”

Lagünde yapılan son kuş gözlem çalışmasında 13 bireyin gözlenerek kayıtlara geçirildiğini ifade eden Bülbül, "Bu popülasyon alan için en yüksek sayı olup bunun daha da artacağı tahmin edilmektedir. Kuşbank ve Türkiye Üreyen Kuş Atlası verilerine göre Hersek Lagünü popülasyon olarak Türkiye'deki sulak alanlar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Lagünün deniz tarafındaki kıyı şeridi özellikle su kuşlarının üreme bölgesi olduğundan mart-ağustos ayları arasında çok daha dikkat edilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Bülbül, Altınova Belediyesi başta olmak üzere ilgili kuruluşların bu bölgede yasak olan midye avcılığını önleyici tedbirleri sayesinde lagün kuşları ve doğanın ekolojik denge sürekliliğini sağlamaya devam ettiğini belirtti.