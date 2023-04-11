Hersek Lagünü'ndeki kuş türü sayısı 252'ye çıktı

Marmara Bölgesi'nin önemli sulak alanlarından biri olan Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde Pasifik incirkuşu (Anthus rubescens) gözlemlendi. Böylece bölgede görülen kuş türü sayısı 252'ye çıktı.

Hersek Lagünü kuş çeşitliliği açısından da ülkemizde ilk sıralarda yer alıyor. Altınova Belediyesi'nin düzenli kuş gözlem çalışmaları sonunda lagünde gözlemlenen kuş türü sayısı 252'ye yükseldi. Lagünde tespit edilerek kayıtlara geçen yeni türler hakkında bilgi veren Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, "En son yapılan gözlem çalışmalarında ülkemizde de nadir görülen Alaca sinekkapan 'Ficedula semitorquata' ve Pasifik incirkuşu 'Anthus rubescens' tespit edilerek kayıtlara geçirilmiştir. Bu iki türün gözlenmesinde emeği geçen kuş ve doğa fotoğrafçısı Mustafa Kasapoğlu ile kuş gözlemci ve fotoğrafçısı Ergün Cengiz'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ülkemizde gözlenen 496 kuş türünün yarısından fazlasının alanımızda görülmesi bölgemizin hassasiyetini bir kez daha ortaya koymuştur" diye konuştu.

Doğaseverlerin ilgi odağı

Bülbül, Önemli Kuş Alanı (ÖKA) statüsüne de sahip Hersek Lagünü'nün doğaseverlerin, kuş gözlemcilerinin, kuş ve doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı olma durumunu sürdürdüğünü belirterek, "Alandaki engellilere yönelik asansörlü kuş gözlem kulesi, kuş tahnitlerinin yer aldığı kuş müzesi, yüzlerce bitkinin bulunduğu aromatik-tıbbi bitkiler bahçesi ve sosyal tesisleriyle siz konukları her daim beklemektedir. Tesislere gelen konuklar arzu ettikleri takdirde görevli rehber arkadaşlarımızdan yörenin tarihi, Hersek Lagünü kuşları ve aromatik-tıbbi bitkiler hakkında bilgi alabilirler. Tesislere giriş ve oradaki sosyal tesislerden yararlanma ücretsizdir" dedi.