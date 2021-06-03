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Hersek Lagününe önemli ziyaretçiler

Yalova’nın Altınova ilçesinde, Marmara Denizi’nin kıyısındaki 234 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü, toplumun her kesiminden büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Marmara Denizi'nin kıyısındaki 234 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü, toplumun her kesiminden büyük ilgi görmeye devam ediyor.


Bölgenin en önemli sulak alanı olan lagün, 152 hektarlık yüzeyi ve çevresindeki arazilerle 200 hektar alanda yer alıyor. Lagün, Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Bır, Hersek Lagününü ziyaret etti. Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini ziyaret eden Prof. Dr. Kaçar ve Prof. Dr. Bır'a bölge gezdirilerek bilgi verildi.

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