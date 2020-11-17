Hersek Tıbbî Aromatik Bitkiler Bahçesi örnek olacak

Yalova Altınova Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü ve Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Tıbbî Aromatik Bitkiler Bahçesinde yapılacak çalışmalarla ilgili protokol imzaladı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemir tarafından açılışı yapılan Hersek Lagünü Geliştirme projesi kapsamında yapımı tamamlanan Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde yetiştirilmesi planlanan türlerin bakımı, yetiştirilmesi, üretilmesi ve Ar-Ge çalışmaları konularında kurumların birbirlerine destek sağlaması amacıyla; Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürü Adil Şencan ve Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yılmaz Boz tarafından protokol imzalandı.

Protokol ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapımı gerçekleştirilen ve işletmeciliğini Altınova Belediye Başkanlığına ihale edilen Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'nin mevcut peyzaj projesi ve Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün önerileri doğrultusunda yeni türlerin tıbbi aromatik bitkilerin dikilmesi, bu türlerin yetiştirilmesi, üretilmesi ve bakımı sağlanacak. Altınova Belediyesi bu çalışmalar sırasında iş gücü ve finansman desteği sağlayacak. Ar-Ge Çalışmaları ise bitki seçimleri ve bakımı konularında ise teknik bilgi desteği Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.