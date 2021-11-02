Hersekspor Takımına Doğa Pasaportu

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersekspor Kulübü Futbol Takımı, Altınova Belediyesi Doğa Pasaportu sahibi oldu.

Altınova Hersekspor Kulübü Futbol Takımı Yönetim Kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, Doğa Pasaportu sahibi oldu. Hersekspor Kulübü Başkanı Murat Altınbaş ve yönetim kurulu üyeleri, Hersekspor Futbol Takımı Antrenör Kadir Kösem ve teknik heyet ile futbolcular, Altınova Belediyesi Doğa Pasaportu sahibi oldu. Hersekspor Kulübü Başkanı Murat Altınbaş, Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye'nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportu sahibi olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Doğa Pasaportu uygulamasının maksadı, bölgeye gelen ziyaretçileri doğa ve hayvanları koruma ve yaşatma sözleşmesinin bir gönüllüsü yapmak ve nesli tükenmekte olan türleri korumak.