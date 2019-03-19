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Heyelan sebebiyle kapanan Nato yolu trafiğe açıldı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde Nato yolu tekrar trafiğe açıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Nato yolu tekrar trafiğe açıldı.


Çınarcık ile Armutlu arasında ulaşımı sağlayan Nato yolunda geçtiğimiz yıl yaşanan heyelan sebebiyle ulaşım kesilmişti. Yapılan çalışmalarla heyelan ortadan kaldırıldı. Kayan bölgeye beton istinat duvarı inşa edildi. Yolun alt tarafındaki kaymanın engellenmesine yönelik çalışmalar ise sürüyor. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Nato yolu yeniden ulaşıma açıldı. Yolun alt kısmındaki çalışmaların da kısa süre içerisinde tamamlanması ve heyelanın tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.


Yolun yeniden açılmasının mutluluk verici olduğunu vurgulayan AK Parti Çınarcık İlçe Başkanı Hüseyin Günay, “Çınarcık ilçemizde ulaşımın sağlıklı bir şekilde sağlanması açısından önemsediğimiz Nato yolu yaşanan heyelan sonrasında ulaşıma kapanmıştı. Karayolları'mızın yaptığı çalışmalarla nihayet yol trafiğe açılıyor. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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