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Hırsız dede güvenlik kamerasına yakalandı

Yalova’da elektronik malzeme satışı yapan bir işyerine giren yaşlı adam, koca cihazı paltosunun altına sokarak çaldı.

Yalova'da elektronik malzeme satışı yapan bir işyerine giren yaşlı adam, koca cihazı paltosunun altına sokarak çaldı. Hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.


Cumhuriyet Caddesi üzerinde işletmeciliğini Rasim Kırmızı'nın yaptığı Yılmaz Elektronik adlı işletmeye gelen yaşlı bir adam, dükkanda dolaşıp etrafa bakmaya başladı. Bu esnada müşterileri ile ilgilenen işletmecinin sırtını dönmesini fırsat bilen şahıs, koca cihazı paltosunun altına soktu. Ardından kapıya yönelen adam, hiçbir şey olmamış gibi işyerini terk edip gitti. Raftaki elektronik cihazın yerinde olmadığını fark eden işletme sahibi ise güvenlik kamerası kaydını incelediğinde olayı fark etti.


“Keşke çalmasaydı da bizden isteseydi” diyen Rasim Kırmızı, “Bizden istese biz ona elimizdeki cihazlardan para almadan da verirdik. Bu yaştaki birisinin hırsızlık yapmasını yakıştıramadık” dedi.


Polis ekipleri ise güvenlik kamerası kayıtlarından eşkâlini belirlemeye çalıştığı hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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