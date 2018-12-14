Hırsızları dövmeleri ele verdi

Eskişehir'den Yalova'ya gelerek bir işyerini soyan hırsızları vücutlarındaki dövmeleri ele verdi.

Yalova'nın Altınova ilçesinin Tavşanlı beldesindeki bir playstation salonunda gerçekleşen hırsızlık olayı sonrasında harekete geçen İl Jandarma Alay Komutanlığı, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Bu esnada hırsızlardan birisinin boyun bölgesinde bulunan dövmeyi fark eden jandarma, kısa sürede şahsın eşkâl ve kimliğini tespit etti. Araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri, M.Ş. (22) ve B.B. (24) adlı hırsızların Eskişehir'de ikamet ettikleri ve oradan kiraladıkları bir otomobille Yalova'ya gelerek soygunları gerçekleştirdiklerini tespit etti. Eskişehir Jandarma Alay Komutanlığı ile de irtibata geçen Yalova jandarması, şahısların bulunması muhtemel adreslere baskınlar yaptı. Bu baskınlarda hırsızlığı gerçekleştiren M.Ş. ve B.B. kıskıvrak yakalandı. Yalova'ya getirilerek sorgulandıktan sonra mahkemeye çıkarılan olayın faillerinden M.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.B. ise adlî kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.