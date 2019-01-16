Hollanda'nın gözünü korkutan tesis yılda 1 milyon 725 bin yerli orkide üretiyor

Yalova'da kurulan orkide üretim tesisi, ülkenin orkide ihtiyacının yüzde 50'sini karşılıyor. Orkide alımının büyük bölümünü Hollanda'dan yapan Türkiye yılda 25 milyon avroyu yurt dışına kaçırıyor.

Türkiye'nin en büyük çiçekçilik kümelenme modeli içerisinde yer alan Solo Plant isimli tesis, tamamı yerli olan orkide üretimi ile ülkenin bu alandaki dışa bağımlılığını büyük ölçüde azaltıyor. Tesiste oluşturulan gen laboratuarında genden satış boyuna kadar yıllık 1 milyon 725 adet yerli orkide üretiliyor. Türkiye bu tesis kurulmadan evvel 5 oilyon orkideyi yurt dışından alıyor ve yaklaşık 25 milyon avro yurt dışına gidiyordu. Bu tesisin üretime başlamasının ardından ülkenin orkide ihtiyacının yüzde 50'lik bölümü yerli üretimle sağlanmaya başladı.

Türkiye'nin en büyük orkide pazarlarından birisi olan Türkiye'nin orkide ihtiyacını azaltan tesis Hollanda'nın korkusu oldu. Tesisin üretimi ile ilgili bilgi veren Solo Plant Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Tuğtekin, "Bu tesisin kuruluş gayesi orkide üretmek. Doku kültürü laboratuarımızda fide üretiminden başlayarak 3 yıl gibi bir sürede çiçeğini açacak hale getiriyoruz. Fide aşamasından satım boyuna kadar tamamen yerli üretim yapılıyor. 22 bin metre kare alanda üretim yapıyoruz. Geçen yıla nazaran kapasitemiz yüzde 15 oranında arttı. Ama halen tam kapasiteye ulaşmış değiliz. 2019 yılının sonuna doğru tam kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Şu anda ülkemiz yaklaşık 5 milyon orkideyi Hollanda'dan alıyor” diye konuştu.