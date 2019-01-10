"Hünerhane" Türkiye'ye örnek oldu

Teneffüslerde Hünerhene'ye gelen öğrenciler burada yaptıkları ürünlerle okul bütçesine katkı sağlamaya başladılar.

Öğrencilerin boş zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri maksadıyla yola çıkan Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bir proje geliştirdi. Hünerhane adı verilen proje, öğrencilerin ders dışı zamanlarını el becerilerini geliştirip çeşitli ürünler üretmelerine de imkan sağladı. Proje Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülkedeki en iyi 11 proje olarak seçildi.

Öğrenciler teneffüslerde soluğu Hünerhane'de alıyorlar. Burada öğretmenleri nezaretinde birçok ürün üreten öğrenciler bu ürünleri satarak elde ettikleri geliri de okulun ihtiyaçlarını karşılamakta kullanıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Selda Altan, “Okulumuzun, okuyan, düşünen, üreten ve zamana hükmeden sloganına istinaden oluşturduğumuz projelerden birisi. Hünerhane projesiyle öğrencilerimizin zamanı iktisatlı kullanabilmesine, el yeteneklerini geliştirebilmelerine ve öğrencilerin girişimcilik ruhlarını yukarıya taşımayı amaçladık. Gayemize ulaştık. 1 sene içerisinde öğrencilerimizin devamsızlık oranlarında düşüşler ve bunun beraberinde ders başarılarında da yükselişler elde ettik. Bu projemizle Milli Eğitim Bakanlığına başvurduk. Ülke çapında 11 proje seçildi. Bu projelerden birisi de bizim projemiz. Bundan çok mutluyuz.

Öğrenciler ise, “Bu proje sayesinde birer genç girişimci olmayı öğrendik. İnsanlarla olan iletişimimiz de arttı. Bu proje sayesinde okulumuza da gelir sağladık. Öğretmenlerimizle diyaloğumuz da gelişti” dediler.

Okulu ziyaret eden Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun öğrencilere teşekkür belgelerini teslim etti.