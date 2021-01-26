İdlip'teki vatandaşlara yardım eli uzattılar

Yalova AK Parti Çiftlikköy İlçe Kadın Kolları tarafından İdlip'teki ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası düzenlendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilek Aydın, kampanyayı teşkilat arasında gerçekleştirdiklerini söyledi. Kaymakam Ömer Bilgin ve Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Aydın, yardım kampanyalarına devam edeceklerini ifade etti. Aydın, ilçedeki ihtiyaç sahipleri için de kampanyalar düzenlediklerini belirtti. İdlip'e giyim eşyası ve battaniye göndereceklerini dile getiren Aydın, kısa sürede aracın yola çıkacağını kaydetti.