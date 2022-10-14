İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden deprem ve yangın tatbikatı

Müdürlük tarafından afet risklerine dikkati çekmek ve afet sırasında yapılması gerekenler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen tatbikat Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı.

Müdürlüğün İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri Bölümüne bağlı Arama Kurtarma Birimi (AKUB) tarafından organize edilen tatbikata AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri de katıldı.

Etkinlikte öğrencilere deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapmaları gereken konular hakkında bilgiler verildi. Ardından da tatbikat gerçekleştirildi.

Öğrencilere ayrıca yangına müdahale eğitimi de verildi.