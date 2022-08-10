İl Milli Eğitim Müdürü Akmeşe: “Kesinlikle okula kayıtlarda bağış alınmayacak”

Akmeşe, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda okul aile birlikleri temsilcileri ile velilerinin bağış konusunda karşı karşıya getirilmeyeceğini söyledi. Akmeşe, öğrenci kayıt kabulü ve diploma verilmesi karşılığında okul aile birlikleri hesabına para yatırılması gibi bir durumun söz konusu olamayacağına da vurgu yaptı.

“Gönüllü bağış yapabilir”

Okullarda bağışın gönüllü bir şekilde gerçekleştirilebileceğini kaydeden Akmeşe, “İsteyen velilerimiz okuldaki eğitimin kalitesini daha da arttırmak için gönüllü bağış yapabilir. Bunu engellemiyoruz ama tüm vatandaşlarımız çocuklarına herhangi bir ek ücret ödemeden okullara kayıt yapabilecekler” ifadesini kullandı.

Şubelere yerleştirme kurayla yapılacak

Akmeşe, kayıt olan öğrencilerin şubelere yerleştirilmelerinin kurayla yapılacağını anlatan Akmeşe, şöyle konuştu:

“Anaokulu, anasınıfları, ilkokul 1. ve ortaokul/imam hatip ortaokulu 5. sınıfa yeni kayıt olan öğrencilerin şubelere yerleştirilmesinin okullarda kurulacak olan bir yönetici, bir öğretmen ve okul aile birliği başkanından oluşan üç kişilik bir komisyonca ve önceden duyurulan velilerin de katılımı ile okullarda kura ile yapılacak ve tutanakla kayıt altına alınacak. Şubelerde kız-erkek ve toplam öğrenci sayısının eşit olması ile yabancı ve kaynaştırma öğrencilerinin dengeli dağılımına dikkat edilecek.”

Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi ile okulların ihtiyaçları karşılanıyor”

Akmeşe, bakanlıkça okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi'nin hayata geçirildiğini ifade etti. Akmeşe, Yalova'da bu proje çerçevesinde seçilen temel eğitim okullarının alt yapısının güçlendirildiğini ve eğitim ortamlarının zenginleştirildiğini belirterek, “Bakanlığımızın destekleri, Valiliğimizin himayelerinde yürütülen proje çerçevesindeki okullarımızda iyileştirme ve güçlendirmeye yönelik yürüttüğümüz çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor” diye konuştu.