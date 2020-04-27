İlk mahsul çilekler sağlık çalışanlarına

Altınova'nın Karadere Köyünde 15 dekar alanda topraksız çilek üretimi projesi ile sezonda 200 ton çilek üretimi yapmayı hedefleyen Altınovalı çilek firması ilk mahsul çilekleri, koronavirüs ile mücadele kapsamında göstermiş oldukları üstün hizmet ve çabalarından dolayı Altınova'da görev yapan sağlık çalışanlarına hediye etti. Çilekler, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar tarafından sosyal mesafe tedbirleri alınarak sağlık çalışanlarına dağıtıldı.

Bu zor süreçte sağlık çalışanlarının göstermiş oldukları mücadelenin insanlığa örnek olduğunu ifade eden Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, “Sağlık çalışanlarımız, insanüstü çabası ile gecesi gündüzü olmadan koronavirüse karşı olağanüstü bir mücadelede bulunuyor. ‘Evde kal Türkiye' mesajı ile bizlere manevi destek ve sosyal mesaj veren sağlık çalışanlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunarız. Allah hepinizden razı olsun. Kalplerimiz sizinle atıyor. İyi ki varsınız" dedi.

İnsanların sağlığı için gece gündüz çalışan tüm sağlık çalışanlarına minnet duyulduğunu ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ise “Ülkemizin Covid-19 ile mücadelesinde canla başla mücadele veren tüm sağlık çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlık çalışanlarımızın yanındayız, onlara teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın da kurallara uyarak evlerinde kalmasını istiyoruz" dedi. Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından ve fedakârlıklarından dolayı teşekkür etti.