İhlas Haber Ajansı

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İntihar girişimi sonrası ağır yaralanan kaymakam vefat etti

Geçtiğimiz pazar günü beylik silahıyla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulunan Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz yıl eylül ayında Armutlu ilçesinde göreve başlayan evli ve 2 çocuk babası Alparslan Kılıç (45), 6 Kasım 2022 Pazar günü evinde beylik tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulunmuştu. Ağır yaralanan ve Yalova Devlet Hastanesi'ne yoğun bakımda tedavi gören Kaymakam Kılıç'tan acı haber geldi. Kaymakam Kılıç, hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

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