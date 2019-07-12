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İranlı iş adamından şehit ailesine anlamlı hediye

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde görevi başında şehit olan İslam Muhammed Altuğ’un ailesine ziyarete giden İranlı iş adamı Sayit Muhammedi, şehit ailesine Türk bayrağı hediye etti.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde görevi başında şehit olan İslam Muhammed Altuğ'un ailesine ziyarete giden İranlı iş adamı Sayit Muhammedi, şehit ailesine Türk bayrağı hediye etti.


Geçtiğimiz haftalarda Diyarbakır'ın Lice ilçesinde görevi başında şehit olan İslam Muhammed Altuğ'un ailesine ziyarete giden İranlı iş adamı Sayit Muhammedi taziyede bulundu. Duygulu anlar yaşanan ziyarette dualar okundu. Şehit babası Hakan Altuğ, verilen anlamlı hediyeyle gözyaşlarını tutamadı. Hediye olarak verilen tabloda şehit Altuğ'un Türk bayrağı üzerine yapılmış askeri üniformasıyla çekilmiş resmi vardı. Verilen tabloya uzun uzun bakan şehit babası gözyaşlarını tutamadı.

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