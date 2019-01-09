İrem'e uygulanan ambargoyu gençler kırdı

CHP'li Yalova Belediyesi tarafından sağlanan servisle okula giderken siyasi görüşü sebebiyle kendisine ambargo uygulandığı iddia edilen fiziksel engelli İrem'e Yalovalı gençler sahip çıktı. Kent genelinde oluşan tepkiler üzerine geri adım atan CHP'li belediye, engelli kız için özel araç tahsis etti.

18 yaşındaki fiziksel engelli İrem Selek, eğitim gördüğü okula Yalova Belediyesi'ne bağlı Umut Evleri tarafından sağlanan servisle gidip geliyordu. İddiaya göre, AK Parti gençlik kollarına üye olan İrem Selek'in gazetede fotoğraflarını gören CHP'li Umut Evleri yetkilileri, hizmetlerden yararlanmak istiyorsa partiden istifa etmesini ve Belediye Başkanı Vefa Salman'dan özür dilemesini istedi. İstifa etmezse servis aracı göndermeyeceklerini söyleyen CHP'li belediye, baskılarına devam edip genç kızı okuldan atılma tehdidi ile korkuttu.

Kızının AK Parti üyeliği üzerine Umut Evlerine görüşmeye çağrıldığını ve akabinde bir sürü tehditle karşılaştığını anlatan Anne Sezen Selek, "Bu yapılanlar İrem'i ve beni çok yıprattı. Bu yüzden çok üzgünüm. Particilik olayına girmeleri bizi çok üzdü. Hizmet edilecekse herkese hizmet edilmesi gerekir. Burada insan ayrımı yapılmaması lazım. Bu yüzden biz çok üzgün ve kırgınız. Ama devletimizin bize sahip çıktığını gördük. Gerçekten bu haber duyulduktan sonra arkamızdaki insanların bize destek verebileceğini gördüm. Devletimizin büyüklüğü, insanların bize sahip çıkması bizi çok mutlu etti” dedi.

"İrem Selek'ten özür dilenmeli"

Yalova AK Parti Gençlik Kollarına üye olduğu için İrem'e servis yollamayacaklarını belirten Yalova Belediyesine de sosyal medyadan tepki yağdı. İrem'in okuduğu Yalova Lisesi önünde toplanan AK Parti Gençlik Kolları basın açıklaması yaptı. Basın bildirisinde, "Dün nasıl ki kendinden olmayanları yok sayan, ezen, ötekileştiren bu zihniyet, bugün de fiziksel engelli bir arkadaşımızın AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları'nda gönüllü olmasını bahane ederek, okul servis hizmetini almaktan men etmekle, dahası eğitim hakkını elinden almakla tehdit etmiştir. Ortada ciddi bir hak ihlali ve ‘kent suçu' vardır. Şehir bir partinin malı değildir. Hangi partili olursa olsun; yaşlı, genç, kadın, çocuk, engelli hülasa bütün şehirlilerin yaşadıkları kente dair hakları bulunmaktadır. Engelli kardeşimizin özel durumunu bir acziyet olarak görerek bunu fırsat bilip tehditler savuran CHP zihniyetine; Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle; 'Bizim inancımızda engelliler Rabbimizin bir imtihan vesilesidir, sınamasıdır, bağışlanma vesilesidir. Batıda engelliler bir yük olarak görülürken, Biz de tersine bir lütuf olarak kabul edilmiştir.' Bu sebeple, engelli kardeşlerimizle ilgili çalışmaları yardım veya lütuf anlayışı ile değil onların haklarını teslim etme anlayışıyla yürütülmesi gerektiğini bir kez daha CHP zihniyetine hatırlatmak istiyoruz. Bu vesile ile kazanılan bu hakkın korunmasını ve İrem Selek arkadaşımızdan özür dilenmesi, oluşan bu mağduriyetin giderilmesi ve sorumluların bir an önce açıklama yapmasını yetkililerden bekliyoruz" denildi.

Gençlik Kollarının basın açıklamasında yer alan Yalova Tüm Engelliler Derneği Başkanı Alparslan Erkoç da, Yalova Belediyesinin İrem'e yaptığı ambargoya tepki gösterdi. Erkoç yaptığı açıklamada, “Kardeşliğin güzelliğin şehri Yalova'da vefalı deyip de vefasızlığa kurban giden insanların içerisinde engelli kardeşlerimizin olması beni şahsen üzmüştür. Siyasete girmiş çok kıymetli bir bedensel engelli kardeşimizin, tekerlekli sandalye bağımlısı bir kardeşimizin böyle tehditli kırdılı vurdulu kelimelerle hayata kendini kapatmasını isteyen bir zihniyete ben burada bir Yalovalı olarak 'dur' diyorum" dedi.

Tepkilerin kısa sürede çığ gibi büyümesi üzerine Yalova Belediyesi, İrem Selek için özel araç tahsis etti.