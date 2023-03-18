İş adamlarının silah ruhsatı için 'arıcılık' oyununu jandarma bozdu

Yalova'da, iş adamlarının, arıcılık yaptığına yönelik resmi belgede sahtecilik yaparak silah ruhsatı almasına yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. 2 kamu görevlisi zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, arıcılık faaliyeti yaptığı için silah ruhsatı başvurusu yapan ve arıcılık belgesi düzenlenen H.E'nin kendisine ait olduğunu iddia ettiği 100 kovanda inceleme yaptı. İncelemede 30 kovanda sadece arı olmasından dolayı şahsın talebi reddedildi. Şüpheli H.E'nin olayın hemen ardından yeniden başvuru yapması üzerine yapılan incelemede bu kez tüm kovanlarda arı olduğu tespit edildi. Yaşanan durumdan şüphelenmesi üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Fiziki ve teknik takibin ardından H.E'nin yanı sıra ruhsat birimin görevlisi başçavuş H.B., Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli Ş.G., silah satış bayi sahibi Z.K. ve eski Yalova Arıcılar Birliği Başkanı olduğu ileri sürülen H.G ile 24 silah ruhsatı alan diğer şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin önemli bir kısmının İstanbul'da yaşadığı ve iş adamı olduğu öğrenildi.

Zanlılardan kamu görevlileri H.B., Ş.G çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Z.K., H.G. ve H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.