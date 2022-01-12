İstanbullu kursiyerler, Hersek Lagününü gezdi

İstanbul Ataşehir Halk Eğitim Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursudan 23 kişilik grup, Tıbbi Aromatik Bitkiler kursiyerleri Yalova'nın Altınova Hersek Lagünü Sulak Alanını ziyarete geldi.

Eğitim Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursiyerleri, Hersek Lagününü gezdi. Kursiyerler ilk olarak, ilgi alanları olan Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini gezdiler. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesinde yapılan çalışmalar ile bitkiler hakkımda merkez yöneticilerinden bilgi alan kursiyerler oldukça yararlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ardından; Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesini gezen kursiyerler, bölgeyi tanıma imkânı buldu. 7 katlı asansörlü Kuş Gözlem Kulesinde lagünde bulunan kuş türlerini seyreden misafirler, program sonunda Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye'nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportunu alarak keyifli bir gün geçirdi.