İtfaiyeciler sertifikalarını aldı

2 aylık eğitimleri başarıyla tamamlayan 2 personele sertifikaları törenle verildi.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine yeni katılan 2 personel nazarî (teorik) ve uygulamalı temel itfaiyecilik eğitimi, ilk yardım ve iş güvenliği eğitimlerini tamamladı. İtfaiye Amirliği bünyesinde çalışmaya başlayan itfaiyeciler, sertifikalarını Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın elinden aldı. İtfaiye Amirliğine yeni katılan 2 personele ilk etapta 2 aylık eğitim verildiğini söyleyen Altınova İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, “Verilen eğitimden sonra bu arkadaşlarımızı ilk aşamada küçük çaplı ot yangına müdahale için çıkardık. Tam profesyonel olduktan sonra büyük çaplı müdahalelere katılacaklar. Altınova İtfaiyemiz, genç ve dinamik bir ekibe sahiptir. Mesleğimiz can, mal, hayat kurtarmaya yönelik olduğundan eğitimlere çok önem veriyoruz” diye konuştu.