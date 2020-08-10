İtfaiyeden orman ve anız yangını uyarısı

Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, anız yangınları büyük tehlikelere neden olabileceğini ifade ederek, “Bahçe temizliği amacıyla ateş yakılmamalı. Anız yangınları tehlikelidir. Rüzgârın da etkisi ile hızla yayılarak çevreye, doğal yaşamdaki canlılara zarar vermekte ve hava kirliliğine neden olmaktadır” dedi.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, “Yaz sıcaklarının gelmesiyle birlikte, anız yangınları tehlikesi başlamış bulunmakta. Anız yangınları henüz biçilmemiş ekinler olmak üzere, çevrede bulunan bağ ve bahçeleri, yerleşim yerlerini ve yangın çıkabilecek bölgeleri tehdit etmektedir. Toprağın ve doğal yetişen bitkilerin verimliliğinde rol oynayan birçok canlı ve endemik yapı, anız yakma nedeniyle yok olmaktadır.

Sadece daha kolay çift sürmek için yakılan anız nedeniyle doğa zarar görmektedir. Anız artıkları toprağı soluksuz bırakmakta ve rüzgârla dağıtılmasından dolayı kirliliğe yol açmaktadır. Evrensel felaketler ve yangınlar olmaması için anız yakılmalarına karşı vatandaşlarımızın duyarlı ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımız, İtfaiye Amirliğimizin 0226 461 29 77 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilirler” diye konuştu.