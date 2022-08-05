İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yalova'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Akşener, kentte ilk olarak Armutlu ilçesinde esnafla bir araya geldi. Akşener, ardından Termal ilçesine geçti. Burada işletmecilerle sohbet eden Akşener, eşinin babaannesinin de Termalli olduğunu söyledi. Akşener, son olarak Yalova merkezde partililerle buluştu. Kendisini karşılayan partililere yönelik konuşma yapan Akşener, “20 Ocak 2020'den beri il il, ilçe ilçe ve esnaf esnaf geziyorum. Bu dükkanların içinde bugüne kadar hiç kendi partimi övmedim. Hiç başkasının partisini yermedim, propaganda yapmadım. Sadece ve sadece esnaf dükkanı işleten kardeşlerimizin sorunlarını, eleştirilerini, tavsiyelerini ve taleplerini dinledim. Arkadaşlarımız bunları soru önergesi, kanun teklifi, araştırma önergesi haline getirdi” diye konuştu.

Akşener, esnaf ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.