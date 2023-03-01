Jandarma uyuşturucu tacirleri ve kaçakçılara göz açtırmıyor

Yalova'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20-28 şubat tarihleri arasında uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarına yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. Çalışmalar çerçevesinde Altınova ilçesinde 3 farklı olayda 12 gram metamfetamin ve 7 bin 920 adet dolu makaron ele geçirildi. Merkez ilçede ise ikisi uyuşturucu olmak üzere toplam üç olayda 20 gram kubar esrar yakalandı. Operasyonlarda 3 dedektör ve 6 adet muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Çınarcık ilçesinde yapılan çalışmalarda da 4 farklı olayda 61 gram metanfetamin, 5 gram kubar esrar, 11 kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Olaylara karıştığı tespit edilen ve gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan jandarma ekipleri aynı tarih aralığında ise uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde 3 farklı yerde 95 vatandaşa eğitim verdi.