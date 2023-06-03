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Japonya'yı yenen Türkiye adını finale yazdırdı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası’nda Japonya’yı yenen A Milli Takım, Amerika Birleşik Devletleri’nin finaldeki rakibi oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası'nda Japonya'yı yenen A Milli Takım, Amerika Birleşik Devletleri'nin finaldeki rakibi oldu.


Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvanın üçüncü gün mücadelesinde Türkiye, Japonya ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Japonya'yı 64-62 yenen Ay-Yıldızlılar grubu ikinci tamamlayarak adını finale yazdırdı. Milliler, yarın finalde ABD ile karşılaşırken üçüncülük maçında ise Japonya ve Avusturalya mücadele edecek.

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