Japonya'yı yenen Türkiye adını finale yazdırdı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası'nda Japonya'yı yenen A Milli Takım, Amerika Birleşik Devletleri'nin finaldeki rakibi oldu.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvanın üçüncü gün mücadelesinde Türkiye, Japonya ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Japonya'yı 64-62 yenen Ay-Yıldızlılar grubu ikinci tamamlayarak adını finale yazdırdı. Milliler, yarın finalde ABD ile karşılaşırken üçüncülük maçında ise Japonya ve Avusturalya mücadele edecek.