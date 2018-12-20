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Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan uyarı:

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Kendir, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen depremin beklenen depremle alakası olmadığını, bağımsız bir fayda meydana geldiğini dile getirerek, “Buna rağmen Marmara’da stres arttı, deprem takvimi artık doldu” dedi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Kendir, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen depremin beklenen depremle alakası olmadığını, bağımsız bir fayda meydana geldiğini dile getirerek, “Buna rağmen Marmara'da stres arttı, deprem takvimi artık doldu” dedi.


Çınarcık ilçesinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki deprem hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Kendir, "Burası Kuzey Anadolu fay hattına tâli bir fay üzerinde bulunuyor. Armutlu yarımadasında tek fay hattı yok. Onlarca fay hattı bulunuyor. Bu deprem küçük bir fay hattı üzerinde meydana geldiği için oluşturabileceği deprem belli. Bugün dışarıya baktığımızda hava bulutluysa yağmur yağacak demek mümkündür. Bunu söylemek için kâhin olmaya gerek yok. Marmara bölgesinde de hava deprem açısından bulutlu. Bu yaşanan deprem öncü değildir. Kendi başına bir depremdir. Ancak bu depremler bize bu bölgede stresin arttığını gösteriyor. Gerilmenin çok ciddi şekilde arttığını da gösteriyor. Yani depreme hazırlıklı olmak lazım. Büyük depremler belli aralıklarla olur. 100 yıl, 150 yıl, 250 yıl gibi. Burada da takvim artık doldu” dedi.

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