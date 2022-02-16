Julie Pauline gemisini denize indirdi

Özel olarak tasarlanan gemi, derin deniz balıkçılığı için kullanılacak.

Özel bir tersane tarafından Norveçli balıkçılık şirketi için inşa edilen ‘Julie Pauline' isimli balıkçı gemisi, denize indirildi. 44 metre uzunluğunda 9.5 metre genişliğindeki balıkçı gemisinin tasarımı Seacon şirketine ait. Ana güverteye kadar derinliği 4.3 metre olan Julie Pauline adlı gemi, Norveç bayraklı olacak ve derin deniz balıkçılığı için kullanılacak.

Denize indirilmesinin ardından özel tersanenin rıhtımlarına bağlanan geminin çalışmaları devam edecek.