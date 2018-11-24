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Kadıköyspor, Çiğli maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’deki Yalova ekiplerinden Kadıköyspor, 8.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'deki Yalova ekiplerinden Kadıköyspor, 8. grubun 10. haftasında oynayacağı Çiğli Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.


25 Kasım Pazar günü Yalova Atatürk Stadyumunda İzmir ekibini ağırlayacak olan Kırmızı Siyahlı ekip 3 puana kenetlendi. Karşılaşmada Süleyman Yörük, Kaanhan Argut ve Adem Utlu hakem triyosu görev yapacak. Geride kalan haftada Manisa deplasmanında Salihli Belediyespor'dan 1 puan kopartan Kadıköyspor, Çiğli Belediyespor'u yenerek yükselişini sürdürmek istiyor. Yalova ekibinde ise tek eksik kart cezalısı olan Rüstem Şen olacak.


3 puana kenetlendiklerini söyleyen Kadıköyspor Teknik Direktörü Aytaç Yaka, "Rakibimizi iyi analiz ettik. Tüm planlarımızı buna göre yaptık. Geçen hafta çok güzel bir maç oynadık. Bunu saha ve seyircimiz önünde tekrar edip galibiyet almak istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz var. Futbolun doğrularını yaparak taraftarımızla bütünleşerek galibiyete uzanmak istiyoruz” dedi.

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