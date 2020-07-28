Kafa kafaya çarpıştılar: 2 ölü, 3 yaralı

Yalova'nın Armutlu ilçesi NATO yolu mevkiinde bir otomobil ile bir minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yarlandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Yalova'nın Armutlu ilçesi NATO yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fıstıklı köyü istikametine giden sürücü Aziz Tümer idaresindeki 16 SAY 15 plakalı araç, virajı alamayarak karşı yönden gelmekte olan S.A. idaresindeki minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yaklaşık 300 metre sürüklendikten sonra durdu. Kazada otomobil sürücüsü Aziz Tümer (35) ve aynı araçta bulunan Ali Akkaya (36) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan F.S. ve M.E.D. ile minibüs sürücüsü S.A. yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Armutlu Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.