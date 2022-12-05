Kafası çitlere sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kafası kulübe çitlerine sıkışan yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler çit tellerini keserek minik köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir balık restoranunda yavru köpeğin kafası köpek kulübesini çeviren çitlere sıkıştı. Köpek tüm çabalara rağmen sıkıştığı yerden çıkarılamayınca durum Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Restorana gelen ekipler, çitleri keserek yavru köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.