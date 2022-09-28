Kağıt Müzesi'nde origami etkinliği

Yalova Belediyesi İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'nde çocuklara yönelik origami etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklara kağıt katlama sanatı origaminin yanı sıra kağıt yapımı ve aşamaları ile ilgili bilgiler verdi.

Çocuk etkinliklerine farkındalık oluşturmak amacıyla müzede yapılan etkinlik, origami sanatçısı Sema Yaylı tarafından anlatıldı. 3 seans olarak gerçekleşen etkinlikte çocuklar müzik eşliğinde şarkılar söyledi ve oyunlar oynadı. Programda çocuklara masallar da çocuklara anlatıldı.

Türkiye'nin ilk kağıt müzesinde yapılan etkinliğe 150 çocuk katıldı. 2022 yılı itibariyle yapılan salon ve açık hava çocuk etkinliklerden toplam 50 bin çocuğun katıldığını bildirdi.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kentte çocuk etkinliklerine farkındalık oluşturduğu söyledi.