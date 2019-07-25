Kantinciler “okul gıdası"na hazır

Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu, Yalova Valisi Muammer Erol'u makamında ziyaret etti.

Yalova Valiliği görevine atanan Muammer Erol'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu'na Yalova Kantin İşletmecileri Derneği Başkanı Selim Işılak ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yalova Valisi Muammer Erol okullarda kantinlere yönelik olarak bu yıl başlayacak olan Okul Gıdası uygulaması hakkında da bilgiler aldı. Kantinlerin Okul Gıdası uygulaması için hazır olduğunu dile getiren Osmanoğlu, “Bizler çocuklarımızın sağlıklı besinlerle beslenmesi ve sağlıksız besinlerin kantinlere girmemesi için bakanlıkla uyumlu bir çalışma sürdürdük. Bu kapsamda Okul Gıdası uygulaması ortaya çıktı. Bu yıl uygulanmaya başlayacak Okul Gıdası'na yönelik tüm kantinlerimizde hazırlıklarımızı tamamladık. Uygulama hiçbir sıkıntı yaşanmadan hayata geçecek” dedi.

Yalova Valisi Muammer Erol ise kantinlerin hijyenik bir şekilde işletilmesinde ortaya koydukları çaba için tüm kantincilere teşekkür etti. Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu ve Vali Muammer Erol bir süre daha fikir alışverişinde bulundular.