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Kar altında havuz keyfi

Yalova’nın Termal ilçesinde termal sıcak su ile dolu havuz,-2 derecede yağan karın altında sıcak suyun keyfini çıkarmak isteyen vatandaşların akınına uğruyor.

Yalova'nın Termal ilçesinde termal sıcak su ile dolu havuz,-2 derecede yağan karın altında sıcak suyun keyfini çıkarmak isteyen vatandaşların akınına uğruyor.


Termal ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından işletilen kaplıcalar, soğuk ve karı keyfe dönüştürmek isteyenlerin akınına uğruyor. Amerika, Rusya ve ülkedeki birçok vilayetten Termal'e gelen vatandaşlar -2 derece soğuk havada kar altında sıcak suda yüzerek Termal'in doyumsuz manzarasını izlemeye koyuluyor. Vatandaşlar, "Kar altında sıcak suda yüzmek tarifi olmayan bir duygu. Herkesi bunu yaşamaya davet ediyoruz" dediler.


Bu yıl Termal'e gelen Rus turist sayısındaki artış dikkati çekti. Rus turistler, sıcak su ile dolu havuzda karlar altındaki doğal güzelliklerin keyfini çıkardı. Bu arada kar altındaki ilçe doyumsuz bir manzara oluşturdu. Karla kaplı ağaçların değişik şekilleri görenleri hayran bıraktı.

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