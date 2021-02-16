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Kar yağışı Yalova'da da etkili oluyor. Araçlar buzlanan yollarda kaldı

Yoğun kar yağışı Yalova’da da etkili oluyor.

Yoğun kar yağışı Yalova'da da etkili oluyor. Bursa Yalova yolunda aşırı kar sebebiyle yol kısmen kapanırken, şehir merkezinde buzlanan yollarda araçlar büyük güçlük yaşadı.


Etkisini gösteren kar yağışı Yalova yolunda ulaşımda aksamalara sebep oldu. Bursa Yalova Yolu Süpürgelik Mevkisi'nde araçlar aşırı kardan dolayı yolda kaldı. Ulaşımda aksamalar yaşandığı bildirildi.


Yalova merkezde de araçların şehir içinde kar ve buzla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekmesi dikkat çekti.


Bazı sürücüler buzlu ve karla kaplı yokuştan çıkamayınca geri dönmek zorunda kaldı.

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