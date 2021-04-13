Karaderili otellerinde aşılama başladı

Turizmde aşı programına dahil olmak için ilk kriter Otelin Güvenli Turizm Sertifikasına sahip olması. Karaderili Grup, güvenli turizm sertifika uygulama programına dahil ilk gruplardan biri oldu.

İlk etapta Yalova Terma City oteli ile aşılama programına başlayan Karaderili Grup, Bodrum, Kütahya ve Kuşadası'ndaki diğer otellerdeki tüm personelini yaz başına kadar aşılatmış olacak.

Karaderili Şirketler Grubu CEO'su Tevfik Talas konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sürecin başından bu yana otellerimizde tüm önlem ve tedbirleri üst seviyede uyguladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, dünyada da ilk örneklerden biri olan 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında bu güne kadar ciddi denetimlerden geçip sorunsuz bir şekilde ilerledik. 'Güvenli Turizm Sertifikası'nın aslında devam niteliğinde turizmdeki yeni dönem olan aşılama ile sistem daha güvenli bir hale gelmiş olacak. Misafirlerimiz gönül rahatlığı ile aşılanmış bir personel ile muhatap olacak. Yaz başına kadar Bodrum otellerimizde dahil olacak şekilde aşılamanın tamamlanacağını ön görüyoruz” dedi.