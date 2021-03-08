Karaderili Şirketler Grubu 8 Mart Kadınlar Günü mesajı

Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elvan Karaderili, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, toplumsal ve ekonomik gelişme için kadınların desteklenmesinin önemini vurguladı. Elvan Karaderili, “Kadınların çalışma hayatında var olmalarının toplumsal gelişmenin olmazsa olmazı olduğunu biliyoruz. Kadınların iş gücüne katılımı kendi sosyo-ekonomik durumlarını, ailelerini ve çevrelerini geliştirecek ve tüm toplumda etki edecek önemli bir değişim ve gelişimin öncüsü olacaktır" dedi.

'Şirketlerinde kadın istihdam oranının 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 50-55 seviyelerine yükseldiğini, hal-i hazırda toplam 2 bin kişiye istihdam sağladıklarını, 2021'in sonunda yatırımlarının büyümesi ile buna 1500 kişi ilave edileceğini anlatan Karaderili, kadına ve kadın iş gücüne güvendiğini vurguladı. Elvan Karaderili, 2021 -2022 yılları içerisinde şirketlerinde kadın istihdamının yüzde 55 seviyelerinde korunacağını kaydetti.