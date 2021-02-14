Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Yalova'da karlı zeminde yokuştan inmeye çalışan otomobil, kayarak ağaca çarpıp takla attı.

Yalova'da sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi. Bayraktepe Mahallesi Radar Caddesi'nde yokuştan aşağı inmeye çalışan M.E'nin kullandığı 77 ABB 560 plakalı otomobil, ağaca çarparak takla attı. Kazada yaralanan olmadı.

Adeta buz pistine dönen yolda güçlükle ilerleyen sürücüler, zaman zaman araçlarının hakimiyetini de kaybetti. Öte yandan Yalova-Bursa Karayolu'nda Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından tuzlama ve küreme çalışması gerçekleştirilirken, İl Özel İdaresi ise köy yollarında çalışma gerçekleştiriyor.