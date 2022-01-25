İhlas Haber Ajansı

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Karda mahsur kalan yolcular Altınova'da misafir edildi

Van’dan İstanbul’a giden 80 kişilik yolcu otobüsü, Yalova’nın Altınova ilçesinde misafir edildi.

Van'dan İstanbul'a giden 80 kişilik yolcu otobüsü, Yalova'nın Altınova ilçesinde misafir edildi.


Van'dan İstanbul'a giden 80 yolculu otobüs, Altınova'da mahsur kalınca, geceyi ilçede geçirdi. Geceyi Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi yurdunda geçiren 80 kişinin bütün ihtiyaçları ekipler tarafından karşılandı. Yolun açılması ile otobüs İstanbul'a hareket etti. Misafirlerle tek tek ilgilenen Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen, vatandaşları yalnız bırakmadı.

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