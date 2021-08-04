Kardeş belediyelerin temsilcilerinden duygusal veda

Yalova'nın Altınova Belediyesi tarafından tertip edilen 14. Kültür Festivaline katılan kardeş belediyelerin temsilcileri ülkelerine geri döndü.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral'ın ev sahipliğinde, AK Parti MKYK üyesi Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Bosna Hersek Konjic Belediye Başkanı Osman Çatic, Bulgaristan Dve Mogili Belediye Başkanı Boyko Borisov, Karadağ Tuzi Belediye Başkanı Haris Ramoviç ve eşi Vildana Ramoviç, Tuzi'den Mirsad Dresevic ve davetliler ile Altınova Hersek'te kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından 14. Kültür Festivali kapsamında sünnet ettirilen çocukların cemiyetine katılan misafir belediye başkanları, çocukların mutluluğuna ortak oldu. Karşılıklı hediyeleşmenin ardından en kısa zamanda yeniden bir araya gelmek dileğiyle misafirler ülkelerine uğurlandı.