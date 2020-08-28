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Karşıdan karşıya geçerken aracın altında kaldı

Yalova’da karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Yalova'da karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.


Yalova Devlet Hastanesi üst geçidi civarında yolun karşısına geçmek isteyen A.İ yolun ortasına kadar ilerledi. Bu esnada Çiftlikköy istikametinden gelen R.Y (43) idaresindeki 77 BL 603 plakalı araç kadına hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine çağrılan bir ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne götürülen kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü R.Y gözaltına alınırken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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