Kaya, Altınovalı misafirlerine Afyon'u tanıttı

Altınova'da kaymakamlık görevinde de bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Altınova'dan gelen misafirlerini Afyon'da ağırlayarak kenti tanıttı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya; Yalova Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Yalova Altınova İl Genel Meclis üyeleri Ali Çorbacı ve Resul Çiftçi'yi kentte ağırladı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, misafirlerini Afyonkarahisar'ın tarihi ve turistlik mekanlarından; Afyon Ulu Camii, Afyon Mevlevi Camii ve İmaret Camii, Afyonkarahisar Frigya Vadisi, Ayazini Köyü Metropolitini, Aslantaş-Yılantaş Peribacaları, Avdalaz Kalesi, Emre Gölü ve Arog'u gezdirerek kent ile ilgili genel bilgiler verdi.

Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, “Yalova'dan selam ve muhabbetleri bizlere getiren sevgili değerli misafirlerimiz vasıtası ile Yalova'ya Altınova'ya sevdiklerimize ve sevenlerimize selamlarımızı dualarımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyorum” dedi.

Misafirperverliğinden dolayı Vali Yardımcısı Kaya'ya teşekkür eden Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, “Hafta sonu Afyon'da en güzel şekilde ağırlandık. Bu güzide kentimizin tarihi ve turistlik yerlerini gezerek, bilgiler aldık. Vali Yardımcımız Sayın Nurullah Kaya'ya teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” diye konuştu.