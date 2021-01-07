Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde denize açıldığı sandalı batan şahıs için arama çalışması devam ediyor. Kayıp Ümit Çakmak'ın annesi oğlunun cinayete kurban gittiğini iddia etti.

Edinilen bilgiye göre, gece 00.00 sıralarında Ümit Çakmak (29) arkadaşları S.B ve E.Ü. ile Sahil Mahallesi'nde kumsala geldi. Çakmak, kumsalda başkasına ait sandalı arkadaşlarının da yardımıyla denize itti. Daha sonra Marmara Denizi'ne açılan Çakmak'tan bir daha haber alınamadı. Sandalın tıpası olmadığı için Çiftlikköy ilçesi açıklarında battığı belirlendi. Şahsın bulunması için kullanılan sualtı scoter ile dalgıçlar aramaya devam ediyor.

Denizde kaybolan şahsın bulunması için Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi, Sahil Güvenlik ile Bursa Dalış Emniyet Güvenlik, AFAD ekipleri ve Arama Kurtarma ekipleri çalışmalara devam ediyor.

Öte yandan şahsın annesi, eniştesi, babası ve arkadaşları olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı. Ümit Çakmak'ın annesi Nebahat Çakmak, olay günü Ümit Çakmak'ın yanında olan iki arkadaşı S.B. ve E.Ü.'den davacı olacağını söyledi. Anne Çakmak, olayın cinayet olduğunu bile bile sandalı denize ittiklerini ve olaydan 1 saat sonra arkadaşlarının ihbar ettiğini iddia etti.

“Benim oğlumu bulsunlar”

Teyzesi Fatmagül Çakır, arama çalışmalarında Ümit Çakır bulunana kadar nöbet tutacağını söyledi. Çakır “Onun için bekliyoruz, birazda başka yerde arasınlar. Burada yoksa ordadır. Hep aynı yerde dönüp duruluyor. Yok işte burada. Bulunsun tabi ki daha dün bir bugün iki bulunsun. Gören bilen varsa dışarıda onlarda haber versin. Ne diyeyim başka. Dünden beri hep aynı noktada aranıyor. Bugün sadece bir tarafa gidildi. Arayın yani sahil çok büyük. Aransın tabi ki niye kessinler aramayı. Daha 2. günden arama kesiliyorsa yazık yani. Benim oğlumu bulsunlar. Biz burada bekliyoruz. Geceden beri 2 gündür soğukta bekliyorum. Oğlumu istiyorum ben, oğlumu getirsinler. Anneleri şikayetçi oldu arkadaşlarından benim oğlumu bulsunlar” dedi.

Eşi Kardelen Çakmak ise Ümit Çakmak'a ait hiçbir bulgunun olmadığını söyleyerek, “Bugün ki aramalar da bitti. Yine bir sonuç yok, bir şey çıkmadı. Sandal, kürek Ümit'e dair kıyafet, hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir bulguya rastlamadılar. Hava karadığı için ve çok aşırı dalga olduğu için çalışmayı bitiriyorlar. Yarın tekrar devam edecek. Biz Ümit'i birinin bulduğundan ve sakladığından şüpheleniyoruz. Gören duyan varsa lütfen bize ulaşsın, polislere ulaşsın. İstanbul, Bursa, Kocaeli tarafı neresi olursa olsun söylesinler. Belki biri bulmuştur, kendine gelmesini bekliyordur, haber vermemiştir. Bir balıkçı olur bir kayaya sıkışmıştır, biz şuan her ihtimali düşünüyoruz” diye konuştu.