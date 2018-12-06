Kedi battaniyesini hırsıza kaptırmamak için böyle direndi

Yalova'da bir kedi soğuktan korunması için dükkan önüne konulan kutudaki battaniyeyi çalmak isteyen hırsıza karşılık verdi. Battaniyesini bırakmayarak hırsıza direnen kedi, hırsızın kendisine vurması sonrasında battaniyeyi bırakmak zorunda kaldı.

Yalova ilginç bir olaya ev sahipliği yaptı. Yalova'nın Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan Yalova Veteriner Kliniği sahibi Berna Özer, “Esma” adını verdikleri dişi sokak kedisinin soğuktan korunması amacıyla dükkanın önüne bir kutu ve içerisine de ısınabilmesi amacıyla bir battaniye koydu. Kedi bu kutuda yatarak üşümekten kurtuluyordu. Ancak caddeden geçen bir kadın kedinin kutusu içerisindeki battaniyeyi gözüne kestirdi. Önce sağa sola bakan kadın ardından kediyi kutudan çıkartıp battaniyeyi almak istedi. Tam da bu esnada kedi battaniyesine tırnaklarını takarak hırsıza vermemekte direndi. Bir süre hırsıza karşı koyan kedi. Hırsızın kendisine bir cisimle vurması sonrasında çaresiz bir şekilde battaniyeyi bıraktı. Kadın ise battaniyeyi alarak gözden kayboldu.

Veteriner kliniği sahibi Berna Özer ise dışarı çıktıklarında kedi için konulan battaniyenin olmadığını fark ettiklerini dile getirdi. Kamera kayıtlarından baktıklarında ise kedinin battaniyesinin hırsız tarafından çalındığını gördüklerini söyledi. Veteriner Berna Özer cama astığı yazıyla da kedinin yatması için konulan battaniyenin alınmamasını istedi. Aynı veterinerin daha önce de kediler için dışarıya bıraktığı mamalar hırsızlar tarafından çalınmıştı.