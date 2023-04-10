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Kirazlı Sanayi Sitesi'nde temizlik çalışması

Yalova Belediyesi ekipleri, il genelindeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Belediye ekipleri son olarak Kirazlı Sanayi Sitesi'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Yalova Belediyesi şehrin dört bir yanında temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin son durağı da Kirazlı Sanayi Sitesi oldu. Hem esnaftan gelen taleplere anında cevap verilirken hem de periyodik olarak ekipler, sanayi sitesi içerisinde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.


Erken saatlerde başlanan çöp toplama çalışmasının ardından ekipler, moloz atıklarını topladı, sanayi sokaklarını tek tek temizlendi.

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