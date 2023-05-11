Kirazlı Sanayi Sitesi'nin kanalizasyon hattı yenileniyor

Yalova Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri Kirazlı Sanayi Sitesi'nde altyapı çalışması başlattı.

Kirazlı Sanayi bölgesi 41.sokakta 100 metrelik yeni kanalizasyon hattı çalışması yapacak olan Yalova Belediyesi ekipleri, bu bölgede yeni faaliyete geçen ve geçecek olan dükkanların altyapısını tamamlamış olacak.

Bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yalova Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Kirazlı Sanayi Sitesi bölgemizde yeni faaliyete geçen, yapımı devam eden dükkanlar bulunuyor. Bu çerçevede 41. Sokak'ta kanalizasyon altyapısı bulunmamaktaydı. Yalova Belediyesi olarak burada çalışma başlattık. 100 metre uzunluğunda bu bölgeye yetecek olan 200'lük boruların döşenmesi işlemine başladık. Çalışmalarımızı en kısa sürede bitirmeyi düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.