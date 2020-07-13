İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırmızı ışık ihlali can aldı

Yalova’da kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen 34 yaşındaki Kazım Yiğit, kavşaktaki başka bir araca çarpmanın sonucu feci şekilde can verdi.

Yalova'da kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen 34 yaşındaki Kazım Yiğit, kavşaktaki başka bir araca çarpmanın sonucu feci şekilde can verdi.


Olay, 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'den Yalova istikametine giden Kazım Yiğit (34) idaresindeki 54 ABT 100 plakalı otomobil aşırı hızdan dolayı kırmızı ışıkta duramadı. Hızla gelen otomobil, kavşakta dönüş yapmaya çalışan kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobilde bulunan Kazım Yiğit feci şekilde can verdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Kazım Yiğit'in şahsın Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olduğu öğrenildi. Kaza sonrasında yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, hurdaya dönen otomobilin yoldan kaldırılması sonrasında trafik normale döndü.


Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.